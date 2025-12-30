Verso Cagliari-Milan Mina e Rodriguez in gruppo rossoblù al lavoro

Il Cagliari si prepara ad affrontare il Milan nella prima gara del nuovo anno. La squadra rossoblù prosegue gli allenamenti con rinnovato impegno, registrando il ritorno in gruppo di Mina e Rodriguez. Questi aggiornamenti sono importanti per valutare le possibilità di formazione e le strategie in vista della sfida, che si preannuncia equilibrata e ricca di interesse.

La prima partita del Milan del nuovo anno sarà contro il Cagliari: le ultime dei rossoblù, con i ritorni in gruppo di Mina e Rodriguez.

Cagliari, oggi allenamento nel pomeriggio: Mina e Rodriguez da ieri in gruppo - Ieri la ripresa ad Assemini dopo il blitz di Torino: Pisacane gestisce recuperi e assenze in vista della sfida al Milan ... calciocasteddu.it

Verso Cagliari Milan, Pisacane ritrova Mina e Rodriguez contro i rossoneri: ecco il punto della situazione - Verso Cagliari Milan, il tecnico rossoblù ritroverà i due difensori entrambi non convocati contro il Torino per sindrome influenzale ll successo esterno contro il Torino ha rigenerato il morale del Ca ... cagliarinews24.com

Cagliari già al LAVORO: Mina e Rodriguez rientrano? OCCHI sul Milan

VERSO CAGLIARI: CHI RECUPERA Peppe Di Stefano (@SkySport) fa il punto sulla situazione infortunati: Rafa Leão: È il vero grande dubbio per la trasferta sarda. Si valuta giorno per giorno. Matteo Gabbia: Il difensore sta sempre meglio, - facebook.com facebook

Da Milanello #Leao si è allenato sul campo insieme a chi ieri ha giocato poco con il Verona #Gabbia allenamento per recuperare dal problema al ginocchio. Domani sarà più indicativo sulle sue condizioni verso Cagliari x.com

