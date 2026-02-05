Famiglia di Stefano chiede 14 milioni dopo la morte causata da una caduta | Agonia di 5 anni

La famiglia di Stefano Alocchi ha deciso di chiedere un risarcimento da 14 milioni di euro, cinque anni dopo la sua morte causata da una caduta in un pub di Torre Pedrera. Stefano, 39 anni, è morto dopo un’agonia lunga e difficile. Ora i familiari vogliono fare luce su quella sera e sulle eventuali responsabilità.

**Stefano Alocchi, 39 anni, è morto cinque anni dopo una caduta in un pub di Torre Pedrera. La sua famiglia chiede 14 milioni di euro per il risarcimento. La vicenda, che ha visto condanne penali per due proprietari del locale, è stata chiusa in tribunale con l’emissione della sentenza.** Nel corso di un incidente fatale, il 24 agosto 2015, Stefano Alocchi, autotrasportatore forlivese di 39 anni, era entrato in un pub a Torre Pedrera, a Rimini, per consegnare una merce. La scala che doveva utilizzare per raggiungere l’ingresso del magazzino interrato era in condizioni precarie: non rispettava le norme di sicurezza, priva di corrimano, con gradini irregolari.🔗 Leggi su Ameve.eu

La famiglia di Stefano chiede 14 milioni di euro per i cinque anni di sofferenza dopo la caduta.

Morì dopo la caduta, 5 anni di agonia: la famiglia di Stefano chiede 14 milioniStefano Alocchi, autotrasportatore di 39 anni di Forlì, fu coinvolto in un incidente sul lavoro in un pub nel 2015. Il giudice ha condannato i due gestori del locale, padre e figlio. Ora per i parenti ... msn.com

Caduta mortale durante una consegna, la famiglia chiede 14 milioniSi è definita sul piano penale la vicenda legata alla morte di Stefano Alocchi, autotrasportatore di 44 anni, deceduto dopo una lunga agonia iniziata il 24 ... chiamamicitta.it

