Cade da cavallo nel Bresciano morta dopo due giorni di agonia

Brescia, 25 dicembre 2025 - È morta nella mattinata di Natale Jessica Caratti, 45 anni, rimasta gravemente ferita martedì scorso in un incidente equestre in provincia di Brescia. La donna era stata schiacciata dal proprio cavallo durante un'escursione lungo un sentiero e, dopo giorni di ricovero in condizioni critiche, non ce l'ha fatta. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Salò, il cavallo si sarebbe improvvisamente spaventato, alzandosi sulle zampe posteriori e cadendo poi all'indietro, travolgendo la donna. Precipita in un canalone in Valcamonica: morta a 30 anni Francesca Testa I soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cade da cavallo nel Bresciano, morta dopo due giorni di agonia Leggi anche: Cade da cavallo e viene schiacciata dall'animale: Jessica muore dopo due giorni d'agonia Leggi anche: Schiacciata dal cavallo imbizzarrito: Jessica Caratti muore a Natale dopo due giorni di agonia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Brutta caduta da cavallo: donna portata d'urgenza all'ospedale Civile; Toscolano, cade da cavallo: in elisoccorso al Civile; Cade dal cavallo nel Bresciano, morta dopo due giorni di agonia; Brutta caduta da cavallo: donna portata d'urgenza all'ospedale Civile. Cade da cavallo nel Bresciano, morta dopo due giorni di agonia - È morta nella mattinata di Natale Jessica Caratti, 45 anni, rimasta gravemente ferita martedì scorso in un incidente equestre in provincia di Brescia. ilgiorno.it

Schiacciata dal cavallo imbizzarrito: Jessica Caratti muore a Natale dopo due giorni di agonia - È morta nelle prime ore di Natale dopo l’incidente a cavallo avvenuto nei giorni scorsi lungo un sentiero in provincia di ... msn.com

Brescia, 45enne cade da cavallo e muore due giorni dopo - A Brescia una donna di 45 anni è caduta da cavallo ed è morta due giorni dopo, a Natale. msn.com

Toscolano-Maderno, turista 45enne cade da cavallo a Folino Cabiana: scattano i soccorsi, elisoccorso e ricovero in codice rosso al Civile. #Brescia #elive #caduta #Elisoccorso #ospedale #civile #ToscolanoMaderno - facebook.com facebook

Toscolano, cade da cavallo: in elisoccorso al Civile x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.