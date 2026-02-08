Caduta choc per Lindsey Vonn | le grida la barella e il volo verso l' ospedale | Si può sciare con un crociato rotto? Parla l' esperto 

Lindsey Vonn ha avuto una caduta spettacolare a Cortina durante le Olimpiadi invernali. L’atleta americana è caduta male, urlando di dolore e finendo sulla barella. Ora si trova in ospedale, dopo aver subito la rottura del legamento crociato. La scena ha fatto il giro dei social e ha lasciato tutti preoccupati per il suo stato di salute.

Bruttissima caduta di Lindsey Vonn, a Cortina, durante la discesa libera delle Olimpiadi invernali, oggi domenica 8 febbraio. La sciatrice americana è stata soccorsa sulla pista e portata via in elicottero. La gara è stata interrotta. Poi ha ripreso con Mirjam Puchner, austriaca, seguita da Sofia Goggia. Mani davanti dagli occhi, un silenzio irreale a Cortina. Anche gli altorparlanti sono rimasti muti quando hanno visto una nuvola di neve rotolare sulle Tofane. Lindsey Vonn a terra, urla di dolore. Le pale dell'elicottero in volo, scene bruttissime che non avremmo voluto vedere. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Lindsey Vonn ha sorpreso tutti annunciando che parteciperà ai Giochi di Milano-Cortina nonostante abbia un crociato rotto.

Lindsey Vonn si è fatta male durante una discesa libera sulla Tofana.

