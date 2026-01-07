Cade nella bocca di lupo di casa lasciata aperta dai ladri e batte la testa | gravissima una 67enne

Da fanpage.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 67 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Lecco dopo essere caduta nella bocca di lupo di casa, lasciata aperta dai ladri. L’incidente si è verificato poco prima del suo rientro, causando una grave contusione alla testa. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’episodio, mentre la donna è sotto osservazione medica.

Una 67enne è ricoverata all'ospedale Manzoni di Lecco per una contusione alla testa. La donna si è ferita cadendo nella bocca di lupo di casa lasciata aperta dai ladri poco prima. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

