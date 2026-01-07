Cade nella bocca di lupo di casa lasciata aperta dai ladri e batte la testa | gravissima una 67enne

Una donna di 67 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Lecco dopo essere caduta nella bocca di lupo di casa, lasciata aperta dai ladri. L’incidente si è verificato poco prima del suo rientro, causando una grave contusione alla testa. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’episodio, mentre la donna è sotto osservazione medica.

Una 67enne è ricoverata all'ospedale Manzoni di Lecco per una contusione alla testa. La donna si è ferita cadendo nella bocca di lupo di casa lasciata aperta dai ladri poco prima.

I ladri smontano la grata della bocca di lupo e non la sistemano, la padrona di casa ci cade dentro: è grave - L’incidente si è verificato nella frazione Novate di Merate: la signora non si è accorta della manomissione ed è finita nel condotto, battendo la testa ... msn.com

Donna di 67 anni cade in una bocca di lupo a Merate, è gravissima - L’incidente è avvenuto nella frazione di Novate, dove pochi giorni prima alcuni malviventi avevano tentato di introdursi nella villetta, sollevando la grata di protezione di una finestra seminterrato ... msn.com

Provincia di Como, 89enne cade per 3 metri in una bocca di lupo: scattano i soccorsi. Dettagli nel primo commento - facebook.com facebook

