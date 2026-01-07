Merate donna cade in bocca di lupo lasciata aperta dai ladri è gravissima

Una donna di 67 anni è rimasta gravemente ferita a Merate dopo essere caduta in una bocca di lupo lasciata aperta dai ladri. L'episodio evidenzia i rischi legati a furti e mancanza di sicurezza nelle aree pubbliche.

Il tentato furto e la trappola invisibile. Una donna di 67 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata in una bocca di lupo lasciata aperta da alcuni ladri. L'episodio è avvenuto a Merate, nella frazione di Novate, dove nei giorni scorsi ignoti avevano tentato un furto in una villetta, sollevando la grata e cercando di forzare una finestra. L'allarme mette in fuga i malviventi. I ladri sono stati costretti alla fuga dall'attivazione del sistema di allarme. Al rientro, i proprietari dell'abitazione non hanno notato nulla di anomalo, non accorgendosi che la grata della bocca di lupo era stata spostata, lasciando l'apertura scoperta e pericolosa.

