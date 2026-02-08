Bus fuori controllo è strage! Più di 30 morti

Questa mattina, un autobus fuori controllo ha provocato una strage. Il bilancio è di oltre 30 morti, e il paese si sveglia sotto shock. Il sole era ancora basso all’orizzonte quando il fragore del metallo ha infranto il silenzio della mattina. Per ora si cercano i superstiti e si cercano risposte su come sia potuto succedere.

Il sole era ancora basso all'orizzonte quando il fragore del metallo ha infranto il silenzio della mattina. Quello che doveva essere un tragico ma ordinario spostamento quotidiano si è trasformato in un attimo in un teatro di disperazione e polvere. Le grida dei passeggeri sono state soffocate dal rumore dell'impatto, lasciando spazio a un vuoto agghiacciante che ha richiamato i soccorritori dai villaggi vicini. La strada, testimone muta di troppe partenze senza ritorno, ha accolto i resti di un viaggio spezzato, segnando profondamente la memoria collettiva di chi ha assistito impotente alla scena.

Momenti di paura a Ciampino nella mattinata di giovedì 18 dicembre, quando un autobus ha perso il controllo e si è schiantato contro un’auto parcheggiata in piazza Luigi Rizzo.

