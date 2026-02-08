Brooklyn Beckham vuole adottare un bambino. La notizia circola da qualche giorno e sembra che la distanza con la famiglia si faccia sempre più evidente. Il ragazzo ha anche cancellato i tatuaggi dedicati a Victoria e David, segno di un allontanamento. Ora, con la moglie Nicola Peltz, si starebbe concentrando sulla possibilità di diventare genitori adottivi, lasciando da parte le tradizioni di famiglia.

La distanza tra Brooklyn Beckham e la famiglia si fa sempre più marcata. Il primogenito di David e Victoria avrebbe rimosso i tatuaggi a loro dedicati e ora si starebbe preparando con la moglie Nicola Peltz ad adottare un bambino. Se così fosse, sarebbe un duro colpo per Posh Spice e consorte, che secondo i tabloid inglesi amerebbero diventare nonni ma, allo stato attuale dei rapporti con il figlio, si vedrebbero negata la possibilità di stare accanto al piccolo. La decisione di Brooklyn Beckham che fa male a David e Victoria. Quando, il mese scorso, Brooklyn Beckham ha pubblicato sui social il famigerato sfogo contro la famiglia, accusandola – tra le altre cose – di ingerenze nel suo rapporto con la moglie Nicola, ha parlato anche della volontà di costruire una famiglia con lei.

© Ilfattoquotidiano.it - “Brooklyn Beckham vuole adottare un bambino, ma Victoria e David non potranno fare i nonni. Ha anche cancellato i tatuaggi dedicati a loro”: le indiscrezioni

Victoria e David Beckham sono pronti a perdonare Brooklyn, ma solo se lui accetta una condizione precisa.

Dopo la rottura con i genitori, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sembrano essere più uniti che mai.

