David e Victoria Beckham disposti a perdonare Brooklyn ma a una sola condizione che non piacerà a loro figlio

Victoria e David Beckham sono pronti a perdonare Brooklyn, ma solo se lui accetta una condizione precisa. I genitori sono disposti a lasciar correre, ma vogliono che il figlio si impegni su un punto che, tuttavia, potrebbe non piacere a Brooklyn stesso. La famiglia sta affrontando una situazione delicata, e ancora non è chiaro come reagirà il giovane Beckham.

Stando alle ultime indiscrezioni David Beckham e sua moglie Victoria sarebbero disposti a perdonare Brooklyn, ma a una condizione: ecco quale. La faida familiare tra David Beckham e sua moglie Victoria da una parte e suo figlio Brooklyn dall’altra, continua a essere motivo di discussione sui social dai mass media. Ma ora pare ci siano novità, perché i coniugi sarebbero disposti a perdonare loro figlio, ma a una determinata condizione. Quale? Scopriamolo insieme e facciamo il punto della situazione. A seguito delle dichiarazioni di Brooklyn, primogenito della coppia, qualcosa si è incrinato. Ricordiamo infatti che proprio lui aveva parlato del comportamento “pessimo” che avrebbe avuto sua madre Victoria durante i preparativi delle nozze tra lui e Nicola Peltz. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Le tensioni tra Brooklyn Beckham e i genitori sembrano arrivare a un punto di svolta.

Brooklyn Beckham ha annunciato di non voler più avere rapporti con i genitori, Victoria e David, e lo ha fatto con una serie di Instagram stories.

