Brooklyn Beckham e Nicola Peltz potrebbero adottare un bambino. Secondo alcune fonti, la coppia sta considerando questa scelta per allargare la famiglia. Nel frattempo, i rapporti con i genitori di Brooklyn, David e Victoria Beckham, sembrano essere tesi. La decisione però non è ancora ufficiale, ma si fa strada l’ipotesi di un nuovo passo importante per i giovani.

La notizia emerge in un momento di forte tensione nei rapporti tra Brooklyn e i suoi genitori, David Beckham e Victoria Beckham, con cui il primogenito non avrebbe rapporti significativi da oltre otto mesi. Secondo quanto riportato, l’ipotesi di un’adozione renderebbe ancora più profonda la frattura familiare, aprendo alla possibilità di un primo nipote con cui i Beckham non avrebbero alcun contatto. A spiegare le motivazioni della coppia è sempre la stessa fonte: Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sarebbero consapevoli «di provenire da una condizione di privilegio difficilmente immaginabile» e sentirebbero quindi «il forte desiderio di restituire qualcosa, offrendo a un bambino o a un neonato in difficoltà l’opportunità di una vita migliore». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Brooklyn Beckham e Nicola Peltz secondo alcune indiscrezioni sarebbero pronti ad adottare un bambino

Approfondimenti su Brooklyn Peltz

Dopo la rottura con i genitori, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sembrano essere più uniti che mai.

Brooklyn Beckham vuole adottare un bambino.

Ultime notizie su Brooklyn Peltz

