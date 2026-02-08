Breezy Johnson ha già rotto la medaglia d'oro vinta a Cortina nel modo più inaspettato possibile

Pochi minuti dopo aver alzato la medaglia d’oro a Cortina, Breezy Johnson ha avuto un incidente insolito. Durante i festeggiamenti, l’atleta americana si è messa troppo in festa e la medaglia si è staccata dal collo. La vittoria è stata celebrata con grande entusiasmo, ma il sorriso si è smorzato subito dopo, quando la medaglia è caduta a terra.

Pochi minuti dopo aver vinto l'oro Johnson ha rotto la sua medaglia: si è staccata dal nastro che portava al collo per la troppa euforia durante i festeggiamenti.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Breezy Johnson Breezy Johnson domina a Cortina, Vonn in volata, Goggia sfiora la caduta La gara di discesa a Cortina si è accesa quando Breezy Johnson ha dominato la seconda prova, conquistando il miglior tempo. Johnson, capolavoro e disastro: vince l’oro in discesa e rompe la medaglia Breezy Johnson ha vinto l’oro nella discesa libera femminile a Milano Cortina 2026, ma al suo arrivo ha deciso di rompere la medaglia. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Breezy Johnson Argomenti discussi: Johnson sfreccia sull’Olympia delle Tofane nella 2/a prova, Goggia è 6/a, Brignone 7/a, Pirovano 9/a; 2a prova DH Donne: Breezy Johnson la più veloce. Bene le nostre; Goggia di bronzo nella giornata di Johnson: il mini movie della discesa; La minaccia in discesa degli Stati Uniti Breezy Johnson ha imparato a convivere con il dubbio e la paura. Breezy Johnson ha già rotto la medaglia d’oro vinta a Cortina nel modo più inaspettato possibileLa gioia di Breezy Johnson per l'oro nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è stata spezzata da un piccolo incidente di percorso: il suo prezioso bottino dovrà subire una ... fanpage.it Discesa femminile, Breezy è veloce... come il ventoA Cortina la statunitense è stata la migliore nella disciplina regina delle Olimpiadi; nuova brutta caduta per Lindsey Vonn ... laregione.ch Breezy Johnson campionessa del mondo e olimpica senza aver mai vinto in Coppa del Mondo. E i controlli anti-doping saltati… - x.com Goggia ha conquistato il podio con un tempo di 1.36.69, preceduta dalla tedesca Emma Aicher, argento con 1.36.14. L'oro invece a Breezy Johnson con un tempo di 1.36.10 facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.