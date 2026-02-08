botte e minacce a un 59enne per prendergli cellulare e 20 euro

Un uomo di 59 anni di Settempeda ha subito una brutta esperienza in Abruzzo. Durante un viaggio, è stato aggredito con botte e minacce da alcuni sconosciuti. Vogliono prendere il suo cellulare e 20 euro. La vittima ha cercato di difendersi, ma è finita con ferite e paura. Ora la polizia indaga per identificare i responsabili.

Minacce e percosse per impossessarsi di un cellulare e di 20 euro. È quanto aveva subito un 59enne settempedano durante un viaggio in Abruzzo. Ma ora i carabinieri di San Severino hanno denunciato alla procura un 65enne di nazionalità ecuadoriana, residente a Martinsicuro (in provincia di Teramo) e tra l’altro già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria. Il primo febbraio il 59enne era andato ad Ancarano, in provincia di Teramo. Ma mentre era lì, in mezzo alla strada sarebbe stato aggredito da uno sconosciuto, che gli avrebbe strappato via cellulare e i soldi che aveva con sé, minacciandolo e picchiandolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

