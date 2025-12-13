Minacce e botte all’ex datore di lavoro | arrestato per tentata estorsione da 50mila euro a Pisa

A Pisa, un uomo di 34 anni con precedenti violenti è stato arrestato per tentata estorsione. Per circa un anno, ha estorto circa 50.000 euro a un artigiano locale, ricorrendo a minacce e aggressioni. L'operazione delle forze dell'ordine ha portato alla sua cattura, evidenziando un caso di grave criminalità legata alla minaccia e alla violenza.

