Botte e minacce al parco per soli 50 euro | arrestato ragazzino

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dalla Procura dei minori di Brescia, dopo aver compiuto una rapina violenta in un parco pubblico di Poggio Rusco. L’episodio, avvenuto per un importo di circa 50 euro, ha suscitato attenzione per la modalità aggressiva con cui è stato commesso. L’indagine è ancora in corso per chiarire eventuali responsabilità e motivazioni.

La Procura dei minori di Brescia ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di un ragazzino di 17 anni protagonista di una violenta rapina in un parco pubblico di Poggio Rusco, nella Bassa Mantovana. Il giovanissimo rapinatore, già noto alle forze dell'ordine, il 16 gennaio scorso avrebbe infatti aggredito e derubato un ragazzo di 18 anni. Quest'ultimo sarebbe stato strattonato e minacciato, costretto a farsi consegnare quanto aveva in tasca (50 euro in contanti) quando il parco era ormai deserto e il sole era già tramontato. Nonostante l'aggressione, il 18enne non ha perso tempo e subito allertato il 112: i carabinieri della stazione di Poggio Rusco, subito mobilitati, sono intervenuti in pochi minuti e hanno rapidamente individuato il presunto rapinatore.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

