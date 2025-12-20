Grosio, 20 dicembre 2025 – Operazione nel fitto dei boschi intorno a Grosio, bloccati due presunti pusher: avrebbero gestito un giro di una cinquantina di clienti. Gli agenti della polizia di Sondrio, insieme ai colleghi della compagnia della Guardia di Finanza di Tirano, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Sondrio nei confronti di un cittadino marocchino di 26 anni, senza fissa dimora, accusato di spaccio di cocaina e hashish. Centro della sua attività sarebbe stata la zona boschiva di via Padellino a Grosio, paese a pochi chilometri dal capoluogo. Durante la notifica del provvedimento, è stato arrestato – stavolta in flagranza di reato – un altro marocchino, un 24enne, considerato un complice del ventiseienne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grosio: spaccio nei boschi, arrestati i pusher “stambecchi”

Leggi anche: Lo spaccio nei boschi. Pusher sì, ma in corriera

Leggi anche: Spaccio nei boschi, tre arresti. Pusher armati con una 357 magnum

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Grosio, scatta l’operazione antidroga: Polizia e Finanza colpiscono lo spaccio - Alle prime ore dell’alba di venerdì 19 Dicembre la Polizia di Stato di Sondrio, unitamente alla Compagnia della Guardia d ... valtellinanews.it