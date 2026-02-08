Maurizio Bormolini torna a gareggiare nella sua Livigno, la sua casa. Lo snowboarder ha affrontato il gigante parallelo circondato dall’affetto dei tifosi e con la figlia appena nata al suo fianco, portando con sé buoni auspici. “Neve stupenda, e la spinta del pubblico può fare la differenza”, ha detto prima di scendere in pista.

Maurizio Bormolini ha un’arma in più. Conosce Livigno, il teatro dello spettacolo che lo vedrà protagonista del gigante parallelo ai Giochi di Milano Cortina, come nessun altro. Perché lui a Livigno è nato e cresciuto ed è sulla neve della Valtellina che si è mosso per la prima volta su una tavola da snowboard, scoprendo una passione che sarebbe diventata il motore di tutta la sua vita. “C’è chi sogna per l’intera carriera di disputare un’Olimpiade nel proprio paese – ha raccontato il trentunenne al via di questa edizione dei Giochi invernali – e io invece ho addirittura la possibilità di gareggiare proprio dove sono nato”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bormolini, l'asso dello snowboard gioca in casa e nel nome di Vittoria

Approfondimenti su Bormolini Livigno

Segui in tempo reale le emozionanti gare di snowboarding ai PGS Cortina d’Ampezzo 2025.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Coppa del Mondo di snowboard parallelo: straordinaria la bellunese, al secondo trionfo (il primo in un PGS) per restare davanti alla giapponese, rimontata in una finalissima da brividi, mentre Dalmasso chiude al 4° posto. Bormolini il miglior azzurro, eliminato facebook