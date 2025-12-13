LIVE Snowboard PGS Cortina d’Ampezzo 2025 in DIRETTA | che vittoria per March! Terzo posto per Bormolini Coratti quarta nel femminile

Segui in tempo reale le emozionanti gare di snowboarding ai PGS Cortina d’Ampezzo 2025. Tra vittorie e ottimi piazzamenti, i nostri atleti si sono distinti in un evento ricco di adrenalina. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati live della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.05 Nella gara femminile non possiamo esultare allo stesso modo, ma Coratti ci ha regalato delle grandissime emozioni raggiungendo la quarta posizione, come il fratello Edwin. 19.04 Non poteva finire meglio questa incredibile giornata di PGS Snowboard con l’Italia che resta avanti a tutti e lo fa grazie alla vittoria di Aaron March su Karl, con Maurizio Bormolini che raggiunge l’ultimo gradino del podio. 19.02 VINCE MARCH! VINCE L’AZZURRO!! Aaron è stato bravissimo non solo ora, ma in tutta la giornata. Dalle qualifiche in poi, è stato un vero e proprio martello per gli avversari. Oasport.it Snowboard, Sabine Payer vince il PGS di Cortina d’Ampezzo. Jasmin Coratti si ferma ai piedi del podio - Si è da poco conclusa la giornata di finali della seconda tappa di Coppa del Mondo PGS 2025- oasport.it

Sabine Schoeffmann prevails in PSL WC Cortina | Highlights

