Bonus bollette 2026 | Isee come richiederlo e requisiti

Il Bonus bollette 2026 offre un supporto economico alle famiglie in base al valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee). Questa guida spiega come richiedere il bonus, i requisiti necessari e le novità introdotte dall’Arera, che ha aggiornato al rialzo la soglia Isee per l’accesso. È importante conoscere le modalità di richiesta e le condizioni per usufruire di questa misura di sostegno, valida a partire dall’inizio del 2026.

Arera ritocca al rialzo la soglia Isee entro cui si ha diritto ai bonus bollette 2026: dal 1 gennaio di quest’anno infatti passa dagli attuali 9.530 euro a 9.796 euro. Entro questa cifra dunque si avrà diritto ai bonus elettrico, gas, idrico e rifiuti riconosciuti alle famiglie in disagio economico, mentre per le famiglie con almeno 4 figli la soglia resta invariata a 20mila euro. L’adeguamento era previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016 che lega l’Isee di riferimento all’andamento medio degli ultimi tre anni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel triennio di riferimento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Bonus bollette 2026, come richiederlo, quando arriva e i requisiti IseeIl bonus bollette 2026 permette di ricevere uno sconto sulle utenze di luce e gas, contribuendo a ridurre le spese domestiche.

Bonus bollette 2026: come ottenere fino a 1.281 euro di sconto con i nuovi requisiti IseeIl Bonus Bollette 2026 prevede un sostegno economico per le famiglie in condizioni di disagio, offrendo fino a 1.

