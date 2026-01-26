Il bonus riqualificazione energetica del 2026 offre opportunità di incentivo per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. In questa guida, si approfondiscono i soggetti che possono richiederlo e le principali novità introdotte per l’anno in corso, fornendo informazioni chiare e aggiornate per chi desidera usufruirne.

Il bonus per la riqualificazione energetica del 2026 rappresenta uno dei maggiori incentivi per l’attuazione della transizione ecologica degli edifici esistenti. Nelle ultime ore, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento della guida dedicata alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, confermando le disposizioni della legge numero 1992025. Per le spese sostenute nel corso dell’anno, la normativa stabilisce un’aliquota ordinaria del 36 per cento, che sale al 50 per cento qualora l’intervento riguardi l’abitazione principale del contribuente. Il beneficio si applica a immobili di ogni categoria catastale, purché già esistenti e censiti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bonus riqualificazione energetica: chi può richiederlo e quali sono le novità del 2026

