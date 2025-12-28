Valanga sulla Marmolada | morto un freerider di 31 anni | Valanga anche in Val di Susa

Nella recente valanga sulla Marmolada, è deceduto Edoardo Conti, un freerider romano di 31 anni, trasportato in condizioni critiche all'ospedale Santa Chiara di Trento. Un altro episodio si è verificato anche in Val di Susa, evidenziando i rischi legati alle attività in montagna. Questi eventi sottolineano l'importanza di rispettare le misure di sicurezza e di essere sempre preparati quando si affrontano ambienti alpini.

