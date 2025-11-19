Regionali 23-24 novembre a Bari aperture straordinarie degli uffici per il rilascio delle tessere elettorali

Baritoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resteranno aperti con orari prolungati e anche di domenica gli uffici dei Servizi elettorali del Comune di Bari, per favorire il rilascio del duplicato o il rinnovo della tessera elettorale per i cittadini in vista delle elezioni regionali in programma il 23 e 24 novembre prossimi. Saranno attive. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

regionali 23 24 novembreElezioni regionali, il 23 e 24 novembre alle urne in 10 milioni - Il 23 e 24 novembre gli elettori di Campania, Puglia e Veneto torneranno alle urne per completare il ... Lo riporta giornaledibrescia.it

regionali 23 24 novembreElezioni regionali in Puglia, i sondaggi: chi è in testa tra i candidati - Domenica 23 e lunedì 24 novembre i cittadini pugliesi eleggeranno il nuovo Presidente e il Consiglio regionale, con Antonio Decaro dato in netto vantaggio ... Riporta quifinanza.it

Elezioni regionali 23 e 24 novembre: quali permessi e documentazione per docenti e ATA scrutatori, presidenti, rappresentanti - Domenica 23 novembre (dalle 7 alle 23) e lunedì 24 novembre (dalle 7 alle 15) si vota per il rinnovo del consiglio regionale e l’elezione del presidente in Campania, Veneto e Puglia. Segnala orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali 23 24 Novembre