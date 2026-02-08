Bologna-Parma LE ULTIME | Strefezza subito dubbio in difesa

Alle 12.30 si gioca il derby d'Emilia tra Bologna e Parma. I ducali cercano urgentemente i tre punti per risollevare la classifica e avvicinarsi alla salvezza. Strefezza parte dal primo minuto per i padroni di casa, mentre il Parma valuta ancora quale difensiva schierare, con un dubbio che tiene in tensione i tifosi. La partita si presenta come una sfida decisiva per entrambe le squadre.

Il derby d'Emilia a ora di pranzo. A Bologna, la necessità del Parma è quella di tornare a fare punti, vitali per il cammino salvezza. Dietro si ha la sensazione che nessuno corra, ma meglio mettere del fieno in cascina e pensare per sé. Questo vuol dire che contro Italiano, Cuesta dovrà svoltare.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Dopo due sconfitte di fila e troppe reti incassate, il Parma cambia modulo e riparte dalla difesa a cinque.

