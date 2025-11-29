Parma-Udinese LE ULTIME | In difesa guida Troilo davanti c' è un dubbio
“Attenzione e concentrazione”. L'allenatore del Parma, Carlos Cuesta, ha indicato la strada per la continuità in conferenza stampa. Dare seguito alla vittoria di Verona per respirare aria serena e programmare. La crescita del Parma si intreccia con inevitabilmente con i suoi risultati. Portarne a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altre letture consigliate
Oggi a Parma l’Udinese riproporrà il 3-5-2 in cui mancherà Hassane Kamara, alle prese con una fascite plantare. Al suo posto sarà rilanciato Jordan Zemura a sinistra, mentre a destra Alessandro Zanoli è favorito su Kingsley Ehizibue - facebook.com Vai su Facebook
Parma-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - 26, 13a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto. Come scrive sport.virgilio.it
La bilancia dei rigori piange per l'Udinese. Il problema del Parma - La vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato, ha posto fine ad un digiuno di successi che per il Parma durava dal 29 settembre scorso, quindi. tuttomercatoweb.com scrive
Parma-Udinese, le probabili formazioni: Pellegrino e Zaniolo inamovibili in attacco - 00, arbitra Piccinini, diretta tv su DAZN): Come arriva il. Scrive tuttomercatoweb.com