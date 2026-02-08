Scatto salvezza del Parma Ordonez piega il Bologna all' ultimo respiro

Il Parma conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza battendo 1-0 il Bologna nel derby emiliano del Dall'Ara. La partita si sblocca negli ultimi minuti, quando Christian Ordonez segna il gol decisivo in pieno recupero, regalando ai gialloblù una vittoria che può fare la differenza nella corsa alla salvezza.

BOLOGNA - Il Parma piazza un importante colpo in ottica salvezza. I ragazzi di Carlos Cuesta superano 1-0 il Bologna nel derby emiliano del Dall'Ara, valevole per la 24esima giornata di Serie A: decisivo un gol di Christian Ordonez in pieno recupero. Dopo un'iniziale fase di studio, i ducali provano a farsi vedere dalle parti di Skorupski, ma Britschgi non aggancia la sfera e perde una buona opportunità. Le due compagini giocano su ritmi discreti, ma fanno fatica a creare delle chance concrete. Al 18' arriva la prima svolta della sfida con Tommaso Pobega che, dopo una revisione Var, viene espulso per un fallo pericoloso ai danni di Keita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

