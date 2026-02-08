Bocciate le cover di Laura Pausini a salvarci i Tiromancino e Salmo Le recensioni alle nuove uscite italiane della settimana

Questa settimana le recensioni delle nuove uscite italiane mostrano un panorama musicale in fermento. La discografia sembra cercare di lanciare più singoli possibile, forse per non farsi inghiottire dal peso di Sanremo, che tra qualche settimana monopolizzerà l’attenzione con i suoi trenta big in gara. Bocciate le cover di Laura Pausini, mentre sono stati apprezzati i nuovi lavori di Tiromancino e Salmo, che cercano di distinguersi nel mercato affollato.

L'impressione è che la discografia italiana stia sparando quante più cartucce possibili prima che Sanremo con i suoi trenta big in gara si divori il mercato per un paio di mesi buoni. L'attenzione questa settimana se la prende Laura Pausini e questo totale disastro di album di cover che ha proposto, una roba veramente assai imbarazzante. Menomale che poi la musica italiana di artisti significativi ne ha molti, uno di questi è sicuramente Federico Zampaglione che firma uno dei migliori album dei Tiromancino degli ultimi anni. Restando sul terreno del cantautorato di livello, imperdibili gli album di Alberto Bianco e di Patrizia Laquidara.

Ecco le recensioni delle nuove uscite della settimana nel panorama musicale italiano e internazionale.

