Gran pezzo di Geolier con 50 Cent Lama dei Coma_Cose debutta bene da solista – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Ecco le recensioni delle nuove uscite della settimana nel panorama musicale italiano e internazionale. Tra collaborazioni di rilievo e debutti solisti, la scena si arricchisce di brani interessanti, come il nuovo pezzo di Geolier con 50 Cent e l’esordio in solitaria di Lama dei Coma_Cose. Un quadro aggiornato delle novità più significative, per conoscere le tendenze e le produzioni che segnano il nostro tempo.

Geolier-50 Cent, ecco «Phantom»: il 2026 è in anticipo - Doveva essere il brano più atteso di inizio 2026 ma è diventato l’ultima sorpresa del 2025. ilmattino.it

Ma avete sentito il pezzo di Geolier con 50 Cent? - Il brano, contenuto nel prossimo disco del rapper napoletano, è stato pubblicato nella notte. rollingstone.it

GEOLIER ft 50CENT: il parere di #CLEMENTINO ? #saywaaad #geolier #50cent #rap #rapitaliano #rapita

Davvero un gran figo, un pezzo di storia della musica italiana e contemporanea, ma soprattutto un gran professionista. Bella Zio. J-Ax - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.