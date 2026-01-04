Gran pezzo di Geolier con 50 Cent Lama dei Coma_Cose debutta bene da solista – Le recensioni delle nuove uscite della settimana
Ecco le recensioni delle nuove uscite della settimana nel panorama musicale italiano e internazionale. Tra collaborazioni di rilievo e debutti solisti, la scena si arricchisce di brani interessanti, come il nuovo pezzo di Geolier con 50 Cent e l’esordio in solitaria di Lama dei Coma_Cose. Un quadro aggiornato delle novità più significative, per conoscere le tendenze e le produzioni che segnano il nostro tempo.
Riparte col botto la discografia targata 2026. Geolier regala a se stesso e al suo pubblico un feat d’eccezione con il suo mito 50 Cent e il pezzo è una bomba. Molto interessante anche la ballad di Tiromancino così come il ritorno al puro pop di Giusy Ferreri. Diamo il benvenuto nella discografia da solista a Fausto Lama, ei fu ComaCose, che si presenta con un buon singolo. In zona rap abbiamo anche Kid Yugi, che si fa trascinare da Anna in un banger commercialotto mentre Tony Boy esce con un nuovo disco a soli 4 mesi dal precedente, ma senza fare particolari passi in avanti: sempre un gran piattume. 🔗 Leggi su Open.online
