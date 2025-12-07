Il rap di Geolier il rock di Thomas dei Maneskin e le pessime cover di Laura Pausini – Le recensioni delle uscite della settimana

Dicembre, discograficamente, si apre benino. Tanti i buoni album, per esempio: questa settimana ci ritroviamo tra le mani il migliore mai fatto da Emis Killa, la perla rock di Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin in congedo solista, quello meraviglioso di En?gma e poi anche quelli di Gianni Bismark ed Enzo Dong. Ci sentiamo di dedicare una menzione a parte per quello, stupendo, di Piccolo dei Bnkr44, che vola anche lui a ‘sto giro in solitaria. Anche nella sezione dedicata ai singoli abbiamo dell’ottimo materiale, come il nuovo brano di Geolier, una bomba vera; come il brano scritto da Brunori SaS partendo da una poesia di Aldo Baglio; come la meravigliosa visione dell’amore degli Eugenio in Via di Gioia; o il brano di Chiello per onorare la bestia che tutti noi conserviamo dentro. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

New Music Friday. Ecco tutte le uscite musicali da non perdere questo venerdì! Italian Music. • Emis Killa - Musica Triste (album) • Geolier - 081 • Brunori Sas - Attitudini: nessuna • Laura Pausini - RITORNO AD AMARE • Neima Ezza - Aria Tesa • Il Pagante, Lu - facebook.com Vai su Facebook

Geolier: “081” è la sua “King Kunta” - “081”, il nuovo singolo di Geolier schizzato in cima alle classifiche di Spotify e Apple Music, è un pezzo pensato come un forte atto di identità e appartenenza. Lo riporta rockol.it

Geolier, il rapper napoletano arriva all’Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma - È Geolier — che in francese significa secondino — nome d’arte di Emanuele Palumbo, 24enne rapper tatuato cresciuto nel Rione Gescal di Napoli. roma.corriere.it scrive

Geolier trionfa al Rock in Roma: “Essere napoletani è uno status” - Alle 22 le luci che illuminano l’Ippodromo delle Capannelle finalmente si spengono e s’alza il boato del pubblico. Riporta rockol.it