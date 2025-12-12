Palermo Sampdoria è la sfida fra Pohjanpalo e Coda | i due bomber vogliono essere protagonisti al ‘Barbera’ Le ultime

Stasera al ‘Barbera’ si affrontano Palermo e Sampdoria in una sfida decisiva. Tra i protagonisti, i bomber Pohjanpalo e Coda cercano di distinguersi, pronti a lasciare il segno e a determinare l’esito dell'incontro. Un duello tra attaccanti che promette spettacolo e intensità, con entrambe le squadre desiderose di ottenere i tre punti.

Palermo Sampdoria significa anche Pohjanpalo contro Coda: i due bomber vogliono prendersi la scena anche nella sfida di questa sera. I dettagli È la notte dei predatori del gol, l’incrocio tra il capocannoniere del torneo, Joel Pohjanpalo (10 reti), e il recordman di sempre in B, Massimo Coda (142 centri, 7 quest’anno). Palermo-Samp, con oltre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

