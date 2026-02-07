Bobo Vieri fa capolino a Palermo prima firma le birre rosa e poi vola allo stadio

Sabato mattina, Bobo Vieri è arrivato a Palermo. L’ex attaccante della Nazionale ha prima firmato alcune birre rosa in un locale del centro, poi si è diretto allo stadio. Qui ha passato un po’ di tempo, senza fretta, tra tifosi e appassionati. Vieri sembra a suo agio, pronto a godersi una giornata tra amici e calcio.

L'ex attaccante della Nazionale dopo aver preso parte a un evento promozionale è andato al Barbera per assistere al match tra gli uomini dell'amico Pippo Inzaghi e l'Empoli Sabato palermitano per Bobo Vieri. L'ex attaccante della Nazionale, che ha indossato tra le altre le maglie di Juventus, Inter e Milan, è atterrato stamattina nel capoluogo siciliano dove ha unito l'utile al dilettevole. Prima l'ex centravanti, oggi opinionista televisivo, ha fatto tappa all'Iperstore Decò, all'interno del centro commerciale Forum, a Brancaccio. Ad attenderlo numerosi fan che si sono messi in fila per una foto e un autografo, in occasione di un'iniziativa commerciale per la presentazione di una birra dalla bottiglia rosa col logo del Palermo Fc.

