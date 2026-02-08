Bloccati sul Resegone innevato | elicottero Drago in volo per salvare due escursionisti

Questa mattina due escursionisti sono rimasti bloccati sulla neve lungo il Canale Bobbio, sul Resegone. I soccorritori sono intervenuti con un elicottero, il Drago, per portarli in salvo. La zona era coperta di neve e le condizioni sono risultate difficili, ma l'elicottero è riuscito a raggiungerli e a portarli via in sicurezza.

Intervento di soccorso impegnativo nel pomeriggio di oggi sul Monte Resegone, dove due escursionisti sono rimasti bloccati nella neve lungo il Canale Bobbio, in una situazione di potenziale pericolo.Come riportano i colleghi di LeccoToday, due uomini non riuscivano a proseguire in sicurezza lungo.

