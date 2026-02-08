A poche ore dall’inizio del Super Bowl, Billie Joe Armstrong dei Green Day ha lasciato il pubblico senza parole con una frase forte durante il concerto a San Francisco. Il cantante ha incoraggiato gli agenti dell’ICE a “lasciare quel lavoro di m—a”, puntando il dito contro le politiche sull’immigrazione. Il gesto ha scatenato reazioni e polemiche già sui social.

A poche ore dall’inizio del Super Bowl, nel corso di un concerto a San Francisco, il frontman dei Green Day, Billie Joe Armstrong, ha lanciato un messaggio politico decisamente chiaro. Durante l’esibizione del trio punk-rock al The FanDuel Party 2026 al Pier 29, il cantante ha esortato gli agenti dell’ ICE a considerare la possibilità di intraprendere una carriera diversa. «Lasciate il vostro lavoro di m***a. Lasciate quel lavoro di m***a che avete», ha esclamato dal palco. «Perché quando tutto questo sarà finito, e prima o poi finirà, Kristi Noem, Stephen Miller, JD Vance, Donald Trump. vi molleranno come una brutta abitudine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Billie Joe Armstrong dei Green Day incoraggia gli agenti dell’ICE a “lasciare quel lavoro di m—a”

Billie Joe Armstrong dei Green Day ha fatto un appello diretto agli agenti dell’ICE, chiedendo loro di lasciare il lavoro.

Billie Joe Armstrong e suo figlio Jakob hanno pubblicato la loro versione di Heroes di David Bowie. Billie Joe Armstrong, Heroes e l'eredità infinita di Bowie; I Inexperienced Day chiamano l'ICE, Donald Trump nella efficiency pre-Tremendous Bowl; Green Day, Billie Joe racconta la storia (e i segreti) della copertina di Dookie.

