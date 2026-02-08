Billie Joe Armstrong dei Green Day ha fatto un appello diretto agli agenti dell’ICE, chiedendo loro di lasciare il lavoro. Lo ha detto alla vigilia del Super Bowl, prima della sua esibizione nel pre partita. Armstrong ha avvertito che l’amministrazione Trump finirà per scaricarli, quindi tanto vale cambiare strada subito. La sua voce si fa sentire in un momento caldo, pochi giorni prima di uno dei più grandi eventi sportivi americani.

Alla vigilia della cerimonia del Super Bowl, Billie Joe Armstrong dei Green Day, che si esibirà oggi 8 febbraio nel pre partita, ha implorato gli agenti dell'ICE di dimettersi, affermando che alla fine sarebbero stati comunque messi prima alle strette e poi da parte dall'amministrazione Trump. L'occasione per l'appello è stata una esibizione per Spotify venerdì scorso. "A tutti gli agenti dell'ICE là fuori, ovunque siate – ha detto Armstrong dal palco -, lasciate il vostro lavoro di merda. Lasciate quel lavoro di merda che avete. Perché quando tutto questo sarà finito (e prima o poi finirà) Kristi Noem, Stephen Miller, JD Vance, Donald Trump, vi molleranno come una fottuta abitudine.

© Ilfattoquotidiano.it - “Agenti ICE, lasciate quel lavoro di me**a. Trump vi scaricherà. Venite dalla nostra parte”: Billie Joe Armstrong dei Green Day scalda l’atmosfera del Super Bowl

Donald Trump ha espresso chiaramente la sua opinione sul palco del Super Bowl 2026, manifestando il suo dissenso nei confronti di Bad Bunny e dei Green Day.

I Green Day si esibiranno alla cerimonia di apertura del Super Bowl 2026, che si terrà nella baia di San Francisco.

