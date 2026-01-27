billie joe armstrong e il figlio jakob hanno realizzato una cover di heroes di david bowie

Nell’ultimo mese, il leggendario successo di David Bowie Heroes ha subito un’impennata negli streaming, grazie all’impiego del brano nell’episodio finale della serie Stranger Things. A donargli nuova vita, ora, è Billie Joe Armstrong, che ne ha realizzato una cover in occasione della cinquantesima stagione del reality show statunitense Survivor. Per l’occasione, il frontman dei Green Day ha unito le forze con un artista d’eccezione: suo figlio Jakob. Chi è Jakob, il figlio di Billie Joe Armstrong che canta con lui nella cover di Heroes. La canzone, composta e scritta da Bowie e Brian Eno, è stata arrangiata proprio dal giovane musicista, che ha così commentato l’iniziativa: «Ho registrato una cover di Heroes per la CBS ed è fuori ora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

David Bowie, figura iconica della musica internazionale, avrebbe compiuto 79 anni oggi.

Stasera su Rai 3 va in onda Moonage Daydream, un documentario dedicato a David Bowie.

