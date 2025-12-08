Milano, 8 dicembre 2025 - Da domani sera, martedì 9 dicembre, la solidarietà torna a percorrere le strade di Milano con il Bus degli Angeli, l’iniziativa di Atm in collaborazione con i City Angels per aiutare i più bisognosi. Una collaborazione tra l’azienda di trasporti e l’associazione nata quasi 15 anni fa che è diventata un punto di riferimento per Milano e che ha permesso di dare un piccolo contributo alle persone che vivono situazioni di fragilità. Da domani sera e fino a venerdì 13 marzo 2026, il bus solidale è attivo dal lunedì al venerdì dalle 21.00 a mezzanotte, e viaggia nelle zone della città dove è maggiore la necessità di prestare assistenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Bus degli Angeli riscalda l’inverno dei senzatetto e dei bisognosi