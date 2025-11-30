LIVE Biathlon Staffetta mista Östersund 2025 in DIRETTA | Francia perfetta Vittozzi paga una ricarica Altro podio per l’Italia!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON DALLE 14.00 GIRO 1212 – E allora. ALTRO PODIO per l’Italia, che sarà seconda. Tandrevold saltata per aria in piedi ma c’erano possibilità che potesse finire così. L’ULTIMOOOO! Ci priva della lotta nell’ultimo giro con la Francia, che vince! Onore e merito a Lou Jeanmonnot. POLIGONO 88 – Ci siamo, ultima serie: Vittozzi entra con 7? di ritardo da Jeanmonnot. Vediamo! GIRO 1112 – Bene, accorciamo di un secondino sulla Francia. Sarà duello all’ultima serie in piedi!!! GIRO 1112 – C’è l’azione di Jeanmonnot che scava un gap di 10? tra lei e Vittozzi e Tandrevold, che sono insieme. 🔗 Leggi su Oasport.it
Un buongiorno #ItaliaTeam con la staffetta femminile di biathlon sul podio di Coppa del Mondo! Wierer e Vittozzi segnano il miglior tempo nelle rispettive frazioni, spettacolari come quelle di Carrara e Auchentaller… Poteva iniziare meglio la #RoadToMila
