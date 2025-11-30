Biathlon l’Italia torna sul podio anche nella staffetta mista di Oestersund! Vince ancora la Francia
Arriva il secondo podio per l’Italia nella Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: nella quarta gara complessiva della tappa d’apertura, in corso ad Oestersund, in Svezia, dopo il secondo posto della staffetta femminile ottenuto ieri, anche il quartetto della mista, composto da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, termina alla piazza d’onore, alla spalle della Francia, che centra il successo, mentre completa il podio la Norvegia, terza. In apertura Tommaso Giacomel utilizza una ricarica a terra ed esce 11° al primo poligono, ma a soli 9?1 dalla testa, poi rischia nella seconda serie, sparando tre colpi supplementari in piedi, ma copre i bersagli ed è sesto a 13?6 dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
