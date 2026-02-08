Biathlon d’argento Wierer | All' inizio mi tremavo le gambe Questa medaglia è un bel regalo

Da gazzetta.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La gara di biathlon ad Anterselva si è conclusa con un risultato storico per l’Italia. Gli azzurri hanno conquistato un argento davanti a un pubblico entusiasta, alle spalle della Francia. Dorothea Wierer si commuove e dice di aver tremato le gambe all’inizio, ma è felice per questa medaglia, che considera un bel regalo. Lisa Vittozzi ha mantenuto la freddezza e ha dato il suo contributo, mentre per il giovane Tommaso Giacomel è stato il debutto sul podio, un battesimo che ricorderà a

E’ la prima medaglia d’argento dell’Italia del biathlon, nelle staffette olimpiche. Ed è anche una magnifica introduzione alle prossime dieci gare, metà maschili e metà femminili, che allieteranno lo sconfinato pubblico di questo sport che anche nella giornata inaugurale ha riempito la splendida arena fra boschi e cime puntute del lago di Anterselva. Per Tommaso Giacomel è anche la prima medaglia olimpica, che però non gli fa perdere l’abituale pacatezza: “E’ stato bello, anche se era difficile fare la differenza sugli sci perché sei km sono veramente pochi, si va ai 30 all’ora. Fare distacchi è complicato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

biathlon d8217argento wierer all inizio mi tremavo le gambe questa medaglia 232 un bel regalo

© Gazzetta.it - Biathlon d’argento, Wierer: “All' inizio mi tremavo le gambe. Questa medaglia è un bel regalo”

Approfondimenti su Anterselva Biathlon

Olimpiadi Milano-Cortina, Italia vince medaglia d’argento nella staffetta mista 4x6km del biathlon con Wierer, Vittozzi, Hofer e Giacomel

L’Italia conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Biathlon, super terzo posto di Wierer nella Sprint: “Buona partenza, non mi aspettavo questa continuità”

Dorothea Wierer conquista un ottimo terzo posto nella Sprint di Coppa del Mondo a La Thuile, sorprendendo con una performance che riflette una buona partenza e una continuità inaspettata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Anterselva Biathlon

Argomenti discussi: Wierer, Vittozzi, Hofer e Giacomel d'argento: la staffetta mista in 3'; Anterselva s'infiamma: nella staffetta mista medaglia d’argento per l’Italia, Wierer una trascinatrice; Olimpiadi, Goggia e Dalmasso bronzo in sci e snow. Argento per la staffetta di biathlon; Biathlon alle Olimpiadi - 15. Pechino 2022: Dorothea Wierer vince la medaglia di Bronzo nella Sprint.

biathlon d argento wiererBiathlon d’argento, Wierer: All' inizio mi tremavo le gambe. Questa medaglia è un bel regaloAd Anterselva gli azzurri conquistano un secondo posto leggendario dietro la Francia. Tra l’emozione di Dorothea Wierer, la freddezza di Lisa Vittozzi e il battesimo sul podio di Tommaso Giacomel ... gazzetta.it

biathlon d argento wiererArgento 'vivo' per l'Italia del biathlonAGI - Italia d'argento nella staffetta mista del biathlon, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi chiudono al sec ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.