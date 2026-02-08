La gara di biathlon ad Anterselva si è conclusa con un risultato storico per l’Italia. Gli azzurri hanno conquistato un argento davanti a un pubblico entusiasta, alle spalle della Francia. Dorothea Wierer si commuove e dice di aver tremato le gambe all’inizio, ma è felice per questa medaglia, che considera un bel regalo. Lisa Vittozzi ha mantenuto la freddezza e ha dato il suo contributo, mentre per il giovane Tommaso Giacomel è stato il debutto sul podio, un battesimo che ricorderà a

E’ la prima medaglia d’argento dell’Italia del biathlon, nelle staffette olimpiche. Ed è anche una magnifica introduzione alle prossime dieci gare, metà maschili e metà femminili, che allieteranno lo sconfinato pubblico di questo sport che anche nella giornata inaugurale ha riempito la splendida arena fra boschi e cime puntute del lago di Anterselva. Per Tommaso Giacomel è anche la prima medaglia olimpica, che però non gli fa perdere l’abituale pacatezza: “E’ stato bello, anche se era difficile fare la differenza sugli sci perché sei km sono veramente pochi, si va ai 30 all’ora. Fare distacchi è complicato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Biathlon d’argento, Wierer: “All' inizio mi tremavo le gambe. Questa medaglia è un bel regalo”

L’Italia conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Dorothea Wierer conquista un ottimo terzo posto nella Sprint di Coppa del Mondo a La Thuile, sorprendendo con una performance che riflette una buona partenza e una continuità inaspettata.

