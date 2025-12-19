Biathlon super terzo posto di Wierer nella Sprint | Buona partenza non mi aspettavo questa continuità

Dorothea Wierer conquista un ottimo terzo posto nella Sprint di Coppa del Mondo a La Thuile, sorprendendo con una performance che riflette una buona partenza e una continuità inaspettata. La biathleta italiana dimostra di essere in crescita, regalando entusiasmo ai tifosi e confermando il suo talento nel circuito internazionale. Un risultato che apre nuove prospettive per il resto della stagione, evidenziando il suo impegno e determinazione.

Le Gran Bernard – Piazza una splendida terza posizione nella Sprint di Coppa del Mondo Dorothea Wierer. L'Azzurra prosegue la striscia positiva dopo il trionfo avuto nell'individuale a Ostersund (leggi qui). Al traguardo della prima prova della tappa francese di Le Gran Bernard, ha realizzato un crono di + 11?4, rispetto alla svedese Hanna Öberg in 19'24?9, che ha vinto la gara, con 3?3 alla padrona di casa Lou Jeanmonnot, seconda. "Non mi aspettavo questa continuità ad alto livello, soprattutto con le gambe pesanti ad inizio gara: trovare due poligoni precisi e rapidi è stato fondamentale. Sicuramente si tratta di una partenza buona in questa stagione, sotto molti aspetti: in piedi sto sparando bene, mi sono concentrata su alcuni dettagli che l'anno scorso mi sono mancati.

