Bianco al veleno | Vittoria di attributi ma troppi pregiudizi su questa squadra
Paolo Bianco festeggia la vittoria del Monza contro l’Avellino, ma non si nasconde dietro le parole. Il tecnico parla di una squadra che ha mostrato “attributi”, anche se ci sono ancora troppi pregiudizi da superare. Ai microfoni, Bianco si mostra orgoglioso del carattere dei suoi, anche se sa che il cammino è ancora lungo e complesso. La partita ha dato segnali positivi, ma il tecnico avverte: “Vittoria di attributi, ma troppi pregiudizi su questa squadra”.
Tempo di lettura: 2 minuti Un mix di orgoglio, analisi tattica e una punta di polemica. Paolo Bianco, tecnico del Monza si presenta ai microfoni dopo il successo interno contro l' Avellino con la fermezza di chi vede la propria creatura crescere, nonostante le turbolenze. Una vittoria, quella dei brianzoli, arrivata in rimonta grazie al carattere e agli innesti della panchina, che l'allenatore rivendica con forza. Nonostante il brivido dello svantaggio, Bianco non accetta critiche sulla gestione della gara: "Oggi la squadra ha dimostrato di avere carattere e attributi, non mollando mai davanti alle avversità" ha esordito il tecnico.
