Berrettini dubbi sul futuro nel tennis | Salute mentale prioritaria cerco equilibrio tra sport e vita privata
Matteo Berrettini si mette in discussione. Il tennista romano, attualmente 58 del mondo, confessa di non sapere se continuerà a giocare a livello professionistico. In un momento di incertezza, mette al primo posto la salute mentale e cerca di trovare un equilibrio tra sport e vita privata.
Matteo Berrettini, attualmente numero 58 del ranking mondiale, si interroga apertamente sul proprio futuro nel mondo del tennis, ammettendo di non sapere se continuerà a competere a livello professionistico. L’annuncio, contenuto in un’intervista rilasciata a * Argentina*, giunge in un momento cruciale della sua carriera, segnata da infortuni e da una crescente consapevolezza dell’importanza della salute mentale. Il campione italiano, che si sta preparando per l’IEB+ Argentina Open 2026, ATP 250 in corso di svolgimento a Buenos Aires, ha rivelato un lato inedito della sua personalità, tra passioni nascoste e una riflessione profonda sul significato di successo e sulla ricerca di un equilibrio tra vita sportiva e privata.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Berrettini Futuro
A Roma il primo raduno 2026 della Nazionale Crazy for Football: sport, salute mentale e una campagna per “prescrivere” lo sport
Dal 9 al 13 febbraio, a Roma si tiene il primo raduno ufficiale della Nazionale Crazy for Football.
Lo sport fa bene alla salute mentale: “È come un farmaco”
Lo sport, questa volta, si conferma come un alleato importante anche per la salute mentale.
Ultime notizie su Berrettini Futuro
Argomenti discussi: Napoli: i dubbi sul futuro di Conte.
Jack Draper non ha dubbi: "Carlos Alcaraz è già una leggenda del tennis" "Non ho visto molto degli Australian Open, solo un po' della finale. È stato difficile guardarla sapendo che non potevo essere lì. Vederlo vincere il Career Grand Slam è stato fantasti facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.