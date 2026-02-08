Berrettini dubbi sul futuro nel tennis | Salute mentale prioritaria cerco equilibrio tra sport e vita privata

Matteo Berrettini si mette in discussione. Il tennista romano, attualmente 58 del mondo, confessa di non sapere se continuerà a giocare a livello professionistico. In un momento di incertezza, mette al primo posto la salute mentale e cerca di trovare un equilibrio tra sport e vita privata.

Matteo Berrettini, attualmente numero 58 del ranking mondiale, si interroga apertamente sul proprio futuro nel mondo del tennis, ammettendo di non sapere se continuerà a competere a livello professionistico. L’annuncio, contenuto in un’intervista rilasciata a * Argentina*, giunge in un momento cruciale della sua carriera, segnata da infortuni e da una crescente consapevolezza dell’importanza della salute mentale. Il campione italiano, che si sta preparando per l’IEB+ Argentina Open 2026, ATP 250 in corso di svolgimento a Buenos Aires, ha rivelato un lato inedito della sua personalità, tra passioni nascoste e una riflessione profonda sul significato di successo e sulla ricerca di un equilibrio tra vita sportiva e privata.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

