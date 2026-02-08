Bergonzi spiega che l’Inter ha bisogno di un nuovo stadio. Il tecnico dice che San Siro resterà nella memoria, ma serve un impianto più moderno per il futuro della squadra.

Inter News 24 Bergonzi riflette sulla necessità per la compagine meneghina di abbandonare il vecchio tempio per un impianto moderno. La gloriosa storia dello Stadio Meazza ha vissuto ieri un capitolo senza precedenti. In occasione dell’apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, l’impianto che da decenni fa battere il cuore dei sostenitori della Beneamata si è trasformato nel palcoscenico del mondo. Tuttavia, dietro le luci e le celebrazioni, si cela la consapevolezza che il destino della struttura è ormai segnato: la demolizione è l’orizzonte tracciato per permettere ai nerazzurri di traslocare in un impianto all’avanguardia, capace di garantire introiti e prestigio in linea con il calcio d’élite. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bergonzi e la nuova casa dell’Inter: «Serve un cambiamento, San Siro resterà nella memoria»

