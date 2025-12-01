Pietrangeli | La Russa ' resterà nella memoria di tutti'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis, ci lascia a 92 anni. Primatista assoluto in Coppa Davis e protagonista di tante pagine indimenticabili, il suo ricordo resterà nella memoria di tutti. Alle persone a lui care giungano le mie condoglianze e quelle del Senato della Repubblica". Lo scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pietrangeli: La Russa, 'resterà nella memoria di tutti'

Approfondisci con queste news

Ignazio La Russa ha scritto su X: «solidarietà e vicinanza alla senatrice e amica Daniela Santanchè per le minacce di morte ricevute sui social. Le intimidazioni, gravi e inaccettabili, anche on line non vanno mai sottovalutate e sono da condannare sempre co - facebook.com Vai su Facebook

4 Novembre: La Russa, “memoria e gratitudine verso donne e uomini in divisa” - “In occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, rinnovo memoria e gratitudine verso le donne e gli uomini in divisa che hanno servito e servono l’Italia con coraggio e dedizione. Si legge su agensir.it

Memoria del terrorismo, La Russa cita Ramelli e Fausto e Iaio - "Consentitemi di richiamare tre nomi a cui sono particolarmente legato per la mia storia personale e politica. Come scrive ansa.it

Strage Primavalle, La Russa: "Tutti condividano questa memoria" - "Io ho conosciuto il papà, ho conosciuto la mamma: in quei giorni c'ero e so come l'abbiamo vissuta. Segnala ilgiornale.it