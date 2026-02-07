Pier Bergonzi critica la gestione degli stadi a Milano. Il giornalista sportivo sottolinea che non si può cancellare il ricordo di San Siro, ma afferma che è scandaloso che la città abbia solo uno stadio. Secondo Bergonzi, la situazione non è più sostenibile e serve un intervento rapido per rinnovare o costruire nuove strutture sportive.

Ieri sera lo Stadio di San Siro, di proprietà di Inter e Milan, ha ospitato al cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Un evento unico e soprattutto storico, anche guardando al fatto che tra pochi anni, lo stesso impianto che oggi ha ospitato centinaia di atleti, non ci sarà più. San Siro verrà, infatti, abbattuto, per far spazio a quello che sarà il nuovo impianto delle due squadre milanesi. A parlare di questo tema è stato il giornalista di Gazzetta dello Sport e SportWeek Pier Bergonzi, ospite al podcast "Tutti Convocati" in onda sulle frequenze di Radio 24. Ecco, di seguito, le sue parole: LEGGI ANCHE: Milan tra campo e retroscena: parla Baresi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bergonzi: “Non si può cancellare San Siro, ma Milano con uno stadio solo è scandaloso”

Fabio Capello ha commentato l'arrivo di Fullkrug al Milan, sottolineando la sua esperienza ma consigliando cautela, considerando l'ambiente di San Siro.

