Due giovanissimi casertani denunciati per truffa

Casertanews.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due casertani, di 21 e 24 anni, sono stati denunciati dai carabinieri per due diversi tentativi di truffa.Ragazza denunciata nel frusinateAd Ausonia, in provincia di Frosinone, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà una ragazza di 21 anni, residente nel casertano, per il reato di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

due giovanissimi casertani denunciatiRandazzo, due giovani stranieri denunciati per rapina dai Carabinieri - Ha chiesto aiuto ai Carabinieri della Stazione di Randazzo il minore di nazionalità straniera che con la sua denuncia, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma re ... Come scrive catanianews.it

Cerca Video su questo argomento: Due Giovanissimi Casertani Denunciati