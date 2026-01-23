Cities@Heart parte il progetto europeo per ridurre infarto ictus e demenze vascolari nei centri urbani

Cities@Heart è un progetto europeo volto a prevenire infarti, ictus e demenze vascolari nelle aree urbane. Considerando che le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di mortalità mondiale con oltre 20 milioni di decessi ogni anno, l’iniziativa si propone di promuovere strategie di salute pubblica e interventi mirati per migliorare la qualità di vita nelle città.

I numeri parlano. E dicono che le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte a livello globale, con oltre 20 milioni di decessi all'anno. Non solo: l'impatto economico delle malattie cardiovascolari per l'Unione Europea è superiore al suo bilancio annuale. Bastano queste osservazioni per capire che occorre fare qualcosa. Anche e soprattutto considerano la realtà nelle metropoli grandi e piccole nel vecchio continente dove la diseguaglianza nell'accesso alle prestazioni sanitarie può diventare una concausa importante per incrementare ancora il peso epidemiologico, sociale ed economico delle cardiovasculopatie.

