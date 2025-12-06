Al via il progetto di welfare dedicato agli abitanti delle Sap di Bergamo

Bergamo. “Le politiche abitative contemporanee ci insegnano che il benessere non si esaurisce con l’assegnazione di un alloggio. Una casa è un punto di partenza, non un traguardo” afferma Claudia Lenzini, assessora alle politiche per la casa. Ed è su questo presupposto che nasce “Vivere Sap”, un progetto di welfare integrato svilupperà un servizio socio-educativo volto al miglioramento delle condizioni abitative degli inquilini del Servizio abitativo pubblico di Bergamo, e che sta entrando ora nella sua fase più operativa grazie all’attivazione del servizio di portierato di comunità, e all’erogazione di contributi a contrasto della povertà energetica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

