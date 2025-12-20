FALCONARA MARITTIMA – Un viaggio nella Falconara di 500 anni fa, quando ad amministrare le finanze era il camerlengo e i pagamenti avvenivano in grano, denari e crediti. È la realtà che emerge dal “Libro del camerlengo”, documento in uso tra il 1555 e il 1576, dove venivano annotate entrate e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - "Il Libro del Camerlengo" torna nella sua città dopo il restauro a base di nanocollagene

Leggi anche: Vittorio Sgarbi torna ad Arpino: il sindaco rivede la sua città dopo mesi di assenza

Leggi anche: Torna a casa dopo un importante restauro il capolavoro di Carracci dedicato a San Carlo Borromeo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Falconara: Libro del Camerlengo, presentazione dei lavori di restauro con nano-materiali e digitalizzazione - facebook.com facebook

Falconara: Libro del Camerlengo, presentazione dei lavori di restauro con nano-materiali e digitalizzazione ift.tt/6FedB0i x.com