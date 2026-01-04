Il restauro della Rocca Variante al progetto E i costi aumentano di altri 350mila euro

Il Comune ha approvato una variante al progetto di restauro della Rocca Sforzesca, con un aumento dei costi di circa 350mila euro. La modifica, autorizzata tramite una determina dirigenziale, ha portato il budget complessivo da 5,26 a oltre 7 milioni di euro, considerando anche i finanziamenti aggiuntivi provenienti da Roma. La nuova planimetria riflette un adeguamento economico e progettuale per la riqualificazione dell’edificio storico.

Via libera del Comune a una variante in corso d'opera per il restauro della Rocca Sforzesca. Con una determina dirigenziale approvata nei giorni scorsi, il Municipio ha infatti autorizzato alcune modifiche al progetto e il relativo adeguamento del quadro economico, che sale così complessivamente da 5,26 a 5,61 milioni per la sola parte iniziale dell'intervento, alla quale va aggiunta l'ulteriore tranche di finanziamento atteso da Roma, per un costo complessivo del progetto destinato ormai a superare i 7 milioni. La variante si è resa necessaria durante l'esecuzione dei lavori, in corso da inizio 2024, a seguito di approfondimenti tecnici e verifiche emerse in cantiere.

