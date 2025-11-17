Comunicato Stampa Il presidente uscente sarà affiancato dai candidati Mortaruolo e Pavone in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre Mercoledì 19 novembre 2025, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sarà nel Sannio per partecipare alla . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Benevento, De Luca presenta la lista “A Testa Alta” all’Università Giustino Fortunato