Beatrice Venezi al contrattacco | A Venezia contesto anarchico teatro in mano ai sindacati

Beatrice Venezi denuncia un contesto anarchico e un controllo sindacale eccessivo al teatro La Fenice di Venezia. La direttrice sostiene che la nomina sia stata imposta e che molte maestranze abbiano già manifestato il proprio dissenso a fine settembre. La vicenda evidenzia tensioni in un’istituzione culturale di grande rilievo, con le parti che si confrontano sulle modalità di gestione e rappresentanza.

«La vicenda secondo me si commenta da sola e la grande maggioranza degli italiani l’ha capita. Avrei potuto commentare il danno d’immagine che ha ricevuto la Fenice e quello che si dice all’estero, ci si chiede come sia possibile che un teatro, una fondazione finanziata con fondi pubblici sia in mano ai sindacati, in un contesto totalmente anarchico, questo ci si chiede». A chi le chiede cosa pensi delle spillette che i professori della Fenice indossano nelle occasioni pubbliche e al Concerto di Capodanno in segno di protesta contro la sua nomina ribatte «Cos’è successo? Non mi sono accorta di niente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Beatrice Venezi azzera polemiche e contestatori: “La Fenice è in mano ai sindacati. Gli italiani hanno capito tutto”Beatrice Venezi commenta la situazione alla Fenice, sottolineando che l’orchestra è sotto il controllo dei sindacati.

La Fenice, Venezi rompe il silenzio: «Teatro in mano ai sindacati»Beatrice Venezi risponde alla mobilitazione dell’Orchestra e del Coro del Teatro La Fenice di Venezia, che si oppongono alla sua nomina a direttrice musicale, effettiva da ottobre.

Cgil Pisa, ‘da Venezi dichiarazioni gravi e inopportune’Beatrice Venezi ha rilasciato dichiarazioni gravi e inappropriate, denigrando pubblicamente il ruolo dei sindacati e il lavoro delle maestranze. Inaccettabile ... controradio.it

Beatrice Venezi: «Io raccomandata? Lavoro all’estero, alla Fenice vedo solo anarchia»Dopo mesi di silenzio, la direttrice d'orchestra risponde con durezza ai musicisti del teatro veneziano che ne contestano la nomina ... iodonna.it

Beatrice Venezi ha parlato per la prima volta delle proteste contro la sua nomina a direttrice musicale della Fenice di Venezia x.com

Dispiace che Beatrice Venezi, invece di entrare nel merito delle contestazioni — sollevate da lavoratori e lavoratrici riguardo alle modalità della sua nomina — scelga di ridicolizzare la Spilla di Capodanno con un atteggiamento di superiorità e sfida. L’occasio - facebook.com facebook